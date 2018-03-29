НБКИ: Сумма выданных микрозаймов в Москве в феврале увеличилась на 30,5% — до 479,8 млн руб.

Сумма выданных микрозаймов в Москве в феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. увеличилась на 30,5% — до 479,8 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 3 тыс. микрофинансовых институтов (МФО, КПК и так далее), передающих сведения в НБКИ, в феврале 2018 г. количество выданных микрозаймов («займов до зарплаты») составило 686,4 тыс. единиц, увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (542,8 тыс. единиц). При этом сумма выданных микрозаймов увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 г. составила 6,74 млрд руб. (в феврале 2017 г. — 5,37 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Агентству «Москва», в феврале 2018 г. в Москве было выдано микрозаймов на сумму 479,8 млн руб., что на 30,5% больше, чем было выдано в феврале 2017 г. (367,6 млн руб.). Вместе с тем, число выданных микрозаймов в Москве в феврале 2018 г. составило 28 тыс. 732 единиц, что на 44,7% больше, чем в феврале 2017 г., когда было выдано 19 тыс. 863 микрозайма.

В пресс-службе отметили, что при этом самая высокая динамика роста выдачи микрозаймов в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) была зафиксирована в Удмуртской Республике (рост на 75,7%), Волгоградской (рост на 61,6%), Воронежской (рост на 54,9%) и Омской (рост на 54,8%) областях, а также в Пермском крае (рост на 52%). В то же время, в ряде регионов было отмечено сокращение выдачи микрозаймов, в том числе в Иркутской области (снижение на 10%), Ставропольском крае (снижение на 3,9%) и Архангельской области (снижение на 2,4%).