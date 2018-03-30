НБКИ: Сумма выданных автокредитов в Москве в феврале выросла на 12% — до 4,28 млрд руб.

Сумма выданных автокредитов в Москве в феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. выросла на 12% — до 4,28 млрд руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2018 г. банки выдали автокредитов на 35,9 млрд руб., что на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (29,6 млрд руб.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве в феврале 2018 г. сумма выданных автокредитов составила 4 млрд 283 млн 865 тыс. 880 руб., что на 12% больше февраля 2017 г., когда было выдано автокредитов на сумму 3 млрд 826 млн 180 тыс. 499 руб.

Отмечается, что при этом самая серьезная динамика роста суммы выданных автокредитов в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Омской (рост на 98,3%), Мурманской (рост на 71,1%), Новосибирской (рост на 62,2%) и Архангельской (рост на 55,6%) областях. Единственным регионом, который продемонстрировал снижение суммы выданных автокредитов в феврале 2018 г., оказалась Челябинская область (снижение на 4,4%).