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Денежный рынок: повышение кросс-валютных ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: повышение кросс-валютных ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Ее средневзвешенное значение повысилось на 23 бп, до 7,01%. Тем временем ставка RUONIA, в пятницу составившая 6,90%, вчера, как мы полагаем, держалась на уровне 7,0%. В результате однодневный базис мог стать положительным впервые с января. Более длинные кросс-валютные ставки выросли на фоне повышения стоимости однодневного валютного свопа и волатильности рубля: кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 15–18 бп, а ставки кросс-валютных свопов повысились в среднем на 10–12 бп. Ставки процентных свопов также выросли на 8–10 бп.
Баланс средств на корсчетах банков в ЦБ в конце прошлой недели увеличился примерно на 500 млрд руб. (до 2,2–2,3 трлн руб.) в связи с тем, что Банк России приостановил проведение депозитных аукционов тонкой настройки. На краткосрочные рублевые ставки уплата ключевых налогов не оказала существенного давления — стоимость однодневного репо под залог ОФЗ даже снизилась в среднем на 15–20 бп, до 6,8%. Сегодня Банк России предложит к размещению купонные облигации с погашением 13 июня на сумму 83 млрд руб. Федеральное казначейство, наоборот, предлагает ликвидность, размещая 300 млрд руб. на 37-дневных депозитах. По нашим оценкам, сумма ранее размещенных депозитов, подлежащих погашению на этой неделе, составляет 190 млрд руб.
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