Денежный рынок: повышение кросс-валютных ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Ее средневзвешенное значение повысилось на 23 бп, до 7,01%. Тем временем ставка RUONIA, в пятницу составившая 6,90%, вчера, как мы полагаем, держалась на уровне 7,0%. В результате однодневный базис мог стать положительным впервые с января. Более длинные кросс-валютные ставки выросли на фоне повышения стоимости однодневного валютного свопа и волатильности рубля: кривая NDF по всей длине сместилась вверх на 15–18 бп, а ставки кросс-валютных свопов повысились в среднем на 10–12 бп. Ставки процентных свопов также выросли на 8–10 бп.