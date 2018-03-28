Денежный рынок: отток ликвидности с депозитов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Однако из-за низких объемов средневзвешенное значение составило 6,91% (−10 бп). Трехмесячная ставка NDF повысилась на 6 бп (до 6,40%), в то время как более длинные значения не изменились. Короткие ставки кросс-валютных свопов выросли на 4–5 бп, среднесрочные — снизились в среднем на 2 бп. Кривая процентных свопов немного сместилась вверх. Короткие рублевые ставки также незначительно выросли: стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась примерно на 10 бп, до 6,9%. Ставка RUONIA в понедельник достигла 7,15% (+25 бп).