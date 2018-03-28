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Денежный рынок: отток ликвидности с депозитов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: отток ликвидности с депозитов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 26 минут назад
Фото: Прайм
Однако из-за низких объемов средневзвешенное значение составило 6,91% (−10 бп). Трехмесячная ставка NDF повысилась на 6 бп (до 6,40%), в то время как более длинные значения не изменились. Короткие ставки кросс-валютных свопов выросли на 4–5 бп, среднесрочные — снизились в среднем на 2 бп. Кривая процентных свопов немного сместилась вверх. Короткие рублевые ставки также незначительно выросли: стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась примерно на 10 бп, до 6,9%. Ставка RUONIA в понедельник достигла 7,15% (+25 бп).
Спрос на размещение избыточной ликвидности на счетах в Банке России уменьшился в связи с уплатой налогов. На аукционе недельных депозитов при лимите в 2,75 трлн руб. заявок от банков поступило всего на 1,97 трлн руб. против 2,6 трлн руб. на прошлой неделе. Спрос на купонные облигации Банка России также снизился: из предложенных КОБР на сумму 83 млрд руб. банки купили бумаг всего на 12 млрд руб. В связи с уплатой налогов общий объем ликвидности в банковской системе в понедельник сократился примерно на 600 млрд руб., а остатки средств на корсчетах банков в ЦБ снизились до 1,65 трлн руб. Сегодня российским компаниям предстоит уплатить последний налог за март — на прибыль.
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