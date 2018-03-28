Цены на криптовалюты изменились незначительно после запрета их рекламы в Twitter

Investing.com — В среду торги биткоином и другими цифровыми валютами продемонстрировали отсутствие четкого курса. Настроения инвесторов остаются нестабильными после того, как компания Twitter запретила рекламу криптовалют, а процессор обработки платежей LitePay прекратил свою работу.

К 15:09 МСК биткоин подорожал на 1,37% и торговался на позиции $8058,9 на бирже Bitfinex. Во время ночных торгов был зафиксирован минимум сессии $7761,6. В декабре биткоин достиг исторического максимума близко к $20000, а в начале февраля его курс падал до $6000.

Курс Litecoin просел после сообщения о том, что платежный процессор LitePay прекратил выполнение операций всего через месяц после своего запуска в феврале. Litecoin подешевел на 3,86% до $138,93.

Криптовалюты оказались под давлением после того, как компания Twitter Inc (NYSE:TWTR) последовала примеру Facebook (NASDAQ:FB) и Google (NASDAQ:GOOGL), запретив рекламу криптовалют. Новые правила будут введены в течении следующих 30 дней. Будет запрещена реклама криптовалютных бирж и услуг цифровых кошельков за исключением рекламы публичных компаний, акции которых торгуются на ведущих фондовых биржах.

Таиланде осталось только дождаться визы короля, чтобы закон о регулировании рынка криптовалют вступил в силу. Правительство страны одобрило декрет короля, согласно которому контроль над рынком криптовалют передается финансовому регулятору страны. Предусмотрено регулирование проведения ICO, а инвесторам криптовалют придется платить ставку НДС в размере 7% за торговлю цифровыми валютами. При этом возможно введение налога на доходы в размере 15%.

Стоимость других криптовалют выросла. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 0,57% до $461,38. Третья по капитализации на рынке криптовалюта Ripple подорожала на 1,12% до $0,58924.