Дорожающая нефть не оказывает поддержки российскому рынку и рублю, — Константин Артемов, портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал»

Серьезное давление на рынок по-прежнему оказывает геополитика. К обвинениям Великобритании в адрес России по делу Скрипаля присоединились и другие европейские страны, и США . В итоге российский рынок вчера упал почти на 2% до 2240 пунктов. При этом на прошлой неделе уже начался отток средств из глобальных фондов. По оценкам EPFR, из фондов, ориентированных на российский рынок, выведено $10,3 млн Сегодня индексы немного корректируются вверх, на 15:45 индекс ММВБ прибавляет около 1,3%.

При этом нефть марки Brent выросла в цене за неделю сразу на 5,8%, преодолев отметку в $70 за баррель. Этому способствовали несколько факторов: назначение Майкла Помпео на должность госсекретаря США, что было воспринято угрозой для соглашения по Ирану , а также Джона Болтона , известного своей позицией против России и Ирана, на пост советника по нацбезопасности США; снижение запасов бензина и мазута, а также сырой нефти и пр.

Но даже дорожающая нефть не оказывает поддержки российскому рынку и рублю. Несмотря на серьезный рост нефтяных котировок, рубль подешевел по отношению к доллару на 0,3% и закрыл неделю на отметке 57,39 руб. /$. Помимо геополитики негатива добавляет тема торговой войны, объявленной США, которая затронула в том числе и российские металлургические компании.