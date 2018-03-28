«РИА Рейтинг» оценило платежную дисциплину банковских заемщиков в региональном разрезе

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили на основе данных Центробанка РФ Росстата рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским кредитам по итогам 2017 года. Как свидетельствуют результаты исследования, среди регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.

Так, у четырех регионов доля просрочки превышает 10%, а в трех субъектах РФ она составляет менее 2,5%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2017 года равнялось 7% против 7,9% годом ранее и 7,6% на 1 января 2016 года.

В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно по сравнению с другими регионами, поэтому заемщики еще фактически не успели сформировать просроченную задолженность, поясняют аналитики. В свою очередь хороший результат в северных регионах можно объяснить относительно высокими доходами граждан, а также компактностью их проживания, что позволяет банкам-кредиторам хорошо оценивать риски кредитования.

Относительно высокий уровень просрочки в республиках Северо-Кавказского федерального округа наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования, констатирует « РИА Рейтинг». В целом слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с высокой долей просрочки.

Регионов с ухудшением платежной дисциплины населения в 2017 году было десять против 44 в 2016-м. Наибольший рост доли просрочки в 2017 году наблюдался в Республике Крым (плюс 1 процентный пункт), что переместило данный регион с первого места по минимальному уровню просрочки на второе. «То есть, несмотря на столь значительный рост, данный регион по-прежнему характеризуется очень хорошей платежной дисциплиной заемщиков», — подчеркивают составители рейтинга. Также заметный рост доли просрочки наблюдался в Ненецком АО, Еврейской автономной области , Магаданской и Амурской областях.

Масштаб снижения доли просрочки в различных регионах был гораздо больше. Максимальное снижение доли просрочки составило почти 4 п. п. ; у 11 регионов доля снизилась более чем на 1,5 п. п. Лидерам по повышению платежной дисциплины стали Ингушетия (минус 3,7 п. п. в просрочке), Кабардино-Балкария (минус 2,3 п. п.), Курганская область (минус 2 п. п.), Омская область (минус 1,9 п. п.), Башкирия , Кемеровская область (оба региона — минус 1,8 п. п.), Карачаево-Черкесия, Челябинская область (по минус 1,7 п. п.), Дагестан Татарстан (по минус 1,6 п. п.) и Бурятия (минус 1,5 п. п.). Таким образом, просрочка сильнее всего сокращалась в республиках Северного Кавказа, а также в регионах Южного Урала. Аналитики подчеркивают, что в этих 11 регионах «снижение доли просроченной задолженности — это не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков».

В целом за 2017 год темпы роста розничного кредитования составили 12,7% против 1,1% в 2016 году; наиболее сильный прирост показала ипотека, напоминают в агентстве «РИА Рейтинг». По итогам 2017 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении сократилась на 9 млрд рублей — до 849 млрд на 1 января 2018-го, а ее доля снизилась с 7,94% до 6,98%, что является минимальным уровнем с апреля 2015 года.

По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», ситуация с кредитованием в 2018 году будет несколько лучше, чем в 2017-м. Розничное кредитование в 2018 году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению. Высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека, автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом кредитовании. «РИА Рейтинг» прогнозирует, что в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15—17% в реальном выражении.