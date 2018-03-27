На Эргинском участке НК «Роснефть» стартовала подготовка к началу промышленного освоения

По словам специалистов, покорение Эргинского участка обещает стать одним из самых масштабных и интересных проектов в России по освоению новых территорий. Месторождение, открытое в восьмидесятые годы, вплоть до сегодняшних дней оставалось в нераспределенном фонде государства — разработку запасов не начинали из-за сложной геологии: тайги и болот, окружающих его.

Компания получила право на освоение актива с запасами 259 миллионов тонн нефти по итогам аукциона. Именно для Роснефти Эргинский кластер расположен наиболее удачно. В Ханты-Мансийском автономном округе у нее несколько активов, таких как ООО «РН-Юганскнефтегаз». Значит, есть необходимая инфраструктура: трубопроводы, электрические осети, резервуарные парки. Многие технические и технологические новинки, которые будут применяться на новом объекте, испытаны и успешно внедрены на Приобском месторождении РН-Юганскнефтегаза.

«Первое, что нам необходимо сделать, — пройти через болото до нужной точки и сделать площадку, на нее завезут оборудование для разведочного бурения и строительные материалы. Местность обводненная, доставить грузы можно только по зимнику. С наступлением тепла нефтяникам придется жить автономно примерно месяц. Ровно столько времени понадобится на строительство вертолетной площадки. Благодаря зимним дорогам на место работ уже доставлено больше ста тысяч тонн грузов — стройматериалов и оборудования», — пояснил главный менеджер по инженерной подготовке ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александр Зогин.

В течение двух лет на месторождении был возведен огромный центр подготовки нефти и газа, способный очищать от примесей свыше двух миллионов тонн нефти и более 100 миллионов кубометров газа в год. Сейчас к запуску готовят газотурбинную электростанцию, перерабатывающую попутный газ. Ожидаемый уровень утилизации — 95%. Фонд Эргинского кластера вырос почти до 2500 скважин. Запуск его месторождений стал шагом к созданию в России нового нефтегазового хаба. Темпы освоения актива с полным правом можно назвать сверхскоростными.

Как отметил заместитель генерального директора по развитию производства ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александр Прудников , все используемое оборудование, в том числе и буровые установки, — российского производства.

«Если начато финансирование проекта, то для того чтобы он оставался эффективным, должна появиться отдача. Чем раньше, тем лучше. От этого зависят окупаемость проекта и его ключевые показатели. В августе на Эргинском будет добыта миллионная тонна нефти, тогда как первую тонну отправили в трубопровод лишь в ноябре прошлого года», — подчеркнул Александр Прудников.

По словам нефтяников, эргинский кластер — это не один огромный комплекс, а точечные объекты, расположенные так, чтобы экосистема региона не ощутила присутствия человека, и самое важное при высокой эффективности сохранить то хрупкое равновесие, которым отличается дикая сибирская природа.

Справка

В освоение Эргинского кластера будет вложено почти 400 млрд рублей. Разработка нефтяных месторождений обеспечит работой около пяти тысяч человек. В том числе жителей отдаленных сел этих районов.