Выручка пенсионных УК рухнула на 67% из-за санации 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». В 2017 г. среднее вознаграждение топ-20 управляющих компаний (УК) снизилось почти на четверть. Наиболее заметный вклад в снижение внесли пенсионные УК, по оценке рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). Средняя выручка пенсионных УК снизилась на 67%, с 1,27 млрд руб. до 420 млн руб. Основными причинами агентство RAEX видит понижательную динамику процентных ставок на рынке долговых инструментов, а также переоценку ряда активов УК, связанную с санацией крупных частных банков через ФКБС в 2017 г., что повлияло на результаты управления портфелями, отмечается в исследовании RAEX. Тем не менее пенсионные УК остаются наиболее рентабельными на рынке: их отношение чистой прибыли к выручке находится на уровне 70% по итогам 2017 г. Вознаграждение крупнейших УК снизилось на 2% Вознаграждение от доверительного управления (ДУ) топ-20 управляющих по итогам 2017 г. снизилось на 24% по сравнению с 2016 г. и составило 740 млн руб. По итогам 2016 г. наблюдался рост на 77%, до 974 млн руб. Снижение показателя обусловлено в основном негативной динамикой средней выручки пенсионных УК, которая сократилась в 3 раза, с 1,3 млрд руб. до 420 млн руб.
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Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе за год: 8,6% Доходность пенсионных накоплений в ПФР — 8,8% Основными причинами, по оценкам агентства, стали понижательная динамика процентных ставок по долговым инструментам, переоценка ряда активов, связанная с санацией крупных частных банков через ФКБС в 2017 г., в портфелях некоторых УК, имевших весомые позиции по таким вложениям, а также у отдельных управляющих — оттоки активов под управлением в рамках перераспределения портфелей внутри финансовой группы. Средняя удельная выручка розничных УК остается наиболее высокой и устойчивой. Отношение выручки от ДУ к среднему объему активов под управлением топ-20 управляющих за 2017 г. сократилось на половину и составило 3,6 тыс. руб. на 1 млн руб. активов в управлении. Более всего снизилась удельная выручка пенсионных УК: на 58%, с почти 9 тыс. руб. до порядка 4 тыс. руб. на 1 млн руб. активов. Розничным УК, которые имели в 2016 г. наиболее высокое значение удельной выручки среди всех групп УК, удалось сохранить этот показатель на почти прежнем уровне: снижение составило всего 5%, до 8,8 тыс. руб. на 1 млн активов под управлением. Средний объем активов под управлением розничных УК увеличился на 12,3 млрд руб., с 82 млрд руб. до 94,3 млрд руб., а выручки — вырос на 28%, до 738 млн руб. Пенсионные УК остаются наиболее рентабельными Несмотря на негативную динамику вознаграждения, пенсионные УК продолжают демонстрировать наиболее высокие показатели рентабельности по рынку. В 2017 г. рентабельность пенсионных УК, рассчитанная как отношение чистой прибыли к выручке от услуг управления активами (ROS), составила 70%, снизившись только на 1 п. п. В среднем по топ-20 управляющим ROS снизилась на 18 п. п., до 42%. Розничные УК характеризуются невысокими показателями рентабельности, их значение ROS составило 27%, что связано с повышенными затратами на поддержание дистрибуции и обслуживание розничных клиентов. По итогам 2017 г. средний объем их операционных расходов составил 364 млн руб., при том что в среднем по 20 крупнейшим УК показатель равен 273 млн руб.