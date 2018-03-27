Ниже плинтуса. Выручка «пенсионных» управляющих компаний упала в три раза

Средняя выручка пенсионных управляющий компаний (УК) от управления активами снизилась в три раза в 2017 году по сравнению с показателями 2016 года — с 1,27 млрд рублей до 420 млн рублей, подсчитали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». При этом у розничных УК снижение выручки составило всего 5%.

Самое драматичное снижение выручки показала УК «Менеджмент-консалтинг» (-100%), которая управляет в том числе средствами НПФ РГС , который показал доходность минус 1,02% за три первых квартала 2017 года. На втором месте — УК «Навигатор» (-99%), которая управляет в том числе активами НПФ электроэнергетики . На третьем — «ИДжи Кэпитал Партнерс» (переименована в «Конкорд управление активами») (-78%), управляющая активами НПФ «Будущее» . Доходность НПФ электроэнергетики составила минус 1,43%, а доходность НПФ «Будущее» — минус 0,14% по итогам трех кварталов 2017 года.

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Последствия «московского кольца»

Одна из причин такой динамики — санация в 2017 году трех крупных банков (« ФК Открытие », Бинбанк Промсвязьбанк ) через механизм ФКБС, из-за чего произошла переоценка некоторых активов, отмечают аналитики «Эксперт РА». Также свою лепту внесли понижение процентных ставок до долговым инструментам и оттоки активов в рамках перераспределения портфелей внутри финансовой группы у отдельных управляющих, перечисляют эксперты.

В конце ноября 2017 года Банк России оценил совокупные потери некоторых НПФ от инвестиций в бумаги «проблемных» банков и их дочерние компании в 24 млрд рублей. По оценке регулятора, вложения в проблемные банки составляли всего 4% от совокупных пенсионных накоплений фондов. Всего по итогам трех кварталов 2017 года четыре пенсионных фонда показали убыток. В результате этого ЦБ назвал влияние санации банков на сектор НПФ «умеренно негативным».

НПФ «Будущее» держал 4,09% акций «ФК Открытие», и уже в третьем квартале отчитался об убытке в 2,64 млрд рублей. В конце октября 2017 года гендиректор ФГ «Будущее» Марина Руднева оценила возможные потери фонда «Будущее» от вложений в акции «ФК Открытия» в 12 млрд рублей. Также у НПФ «Будущее» было 10% акций Промсвязьбанка, но фонд успел продать их за день до санации, 14 декабря. При этом у Промсвязьбанка были краткосрочные депозиты, размещенные управляющей компанией НПФ «Будущее» на 12,45 млрд рублей. Банк не вернул фонду эти депозиты даже после соответствующего решения суда, поэтому управляющая компания подала иск к Промсвязьбанку.

У фондов, которые были переданы в ФКБС на санацию, также были зафикисрованы убытки по итогам трех кварталов 2017 года. Убыток «Лукойл-Гаранта» составил 9,9 млрд рублей, у «НПФ Электроэнергетики» — 10,4 млрд, а у фонда РГС — 1,6 млрд рублей.

Сомнительное будущее

Большинство пенсионных УК — это кэптивные УК, которые аффилированы с акционерами крупных пенсионных фондов, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов . Поэтому их деятельность рассматривается в совокупности с другими бизнесами. «Очень маловероятно, что просадка по выручке может повлиять на какие-то стратегические решения акционеров по поводу деятельности УК — такие решение будут приниматься только с продажей бизнеса в целом», — отмечает Митрофанов.

Однако сейчас происходят фундаментальные изменения с точки зрения роли управляющих компаний в управлении активами НПФ, говорит глава Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев . Эта роль меняется в связи с принятием закона о фидуциарной ответственности для НПФ, который наделяет фонды большей ответственностью и заставляет их более пристально фокусировать на инвестиционном процессе.

ЦБ уже обсуждает полное снятие ограничений на самостоятельное размещение пенсионных резервов. Изначально ответственность за сохранность и эффективность управления возложена на фонды, поэтому эволюция взаимоотношений с управляющими компаниями логична, комментирует изменение главный аналитик АНПФ Евгений Биезбардис.

Но если будет введет закон о передаче пенсионных средств под управление НПФ, то стратегия будет радикально пересмотрена, и существование «пенсионных» УК окажется по вопросом, говорит Павел Митрофанов.

Что касается розничных УК, то те, у кого есть доступ к хорошей розничной сетке, продолжат развиваться, прогнозирует Митрофанов. Однако, по его словам, относительно друг друга у них мало шансов поменяться значительно местами. «Также на этом рынке, могут появиться финтеховские стартапы, которые изменят способ привлечения клиентов и станут хорошим драйвером роста доверительного управления в розничном сегменте», — заключил Митрофанов.

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