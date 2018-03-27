Руководство «Черноморнефтегаза» подало в отставку 

Глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию, сообщил журналистам министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик.
"Да, действительно, 23 марта, генеральный директор Зимин Борис Алексеевич и его три заместителя и начальник УКСа подали в отставку", — сказал Белик.
Исполняющим обязанности главы предприятия назначен еще один заместитель — Александр Кузнецов, сообщил министр.
Борис Зимин был назначен руководителем предприятия в июле 2017 года, ранее он занимал пост вице-премьера правительства Крыма.