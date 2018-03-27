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В Нижнем заключили контракты с победителями «дорожных аукционов»
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В Нижнем заключили контракты с победителями «дорожных аукционов» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы 19 участков на трассах в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске, на Бору. На эти цели из областного бюджета выделили 766 млн рублей.
Бюджет программы на 2019 года составляет 1,8 млрд рублей, 800 миллионов будет выделено в качестве субсидий из федерального бюджета.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что определены организации, с которыми планируется заключить договоры на ремонт автомобильных дорог в семи районах Нижнего Новгорода.
С ООО фирма «Магистраль» (г. Нижний Новгород) планируется заключить контракты на ремонт дорог в Ленинском, Московском и Приокском районах города. Общая сумма контрактов составит 850 млн рублей.
Контракт на ремонт дорог в Нижегородском и Советском районах планируется заключить с ООО «Дорожник» (Краснобаковский район Нижегородской области) по цене 339,1 млн рублей, в Канавинском — нижегородское ООО Корпорация «Стройинвест» (484,4 млн рублей), в Автозаводском — ООО «Нижавтодорстрой» (426 млн рублей).
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