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ВТБ увеличил выдачу кредитов в 1,5 раза
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ВТБ увеличил выдачу кредитов в 1,5 раза 

АиФ Адыгея 16 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
По итогам первых двух месяцев 2018 г. продажи кредитов через отделения банка ВТБ выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Общий объем выдач кредитов наличными, ипотеки и автокредитования составил 163 млрд рублей.
Наибольшим спросом у клиентов пользовались кредиты наличными. За январь-февраль этого года объем выдачи составил около 98 млрд рублей. Из них более 20 млрд было оформлено в рамках программы рефинансирования.
Количество выданных ипотечных кредитов через розничную сеть превысило 26 тысяч на общую сумму 58 млрд рублей (рост на 43%). Ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.
По программам автокредитования банк оформил 15 тысяч кредитов на сумму более 8 млрд рублей, что на четверть превышает выдачи за январь-февраль 2017 г.
Кроме того, клиенты оформили более 73 тысяч кредитных карт, что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года.
Регионами-лидерами по выдаче кредитных продуктов в сети в начале 2018 г. стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничной сети — старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Одним из драйвером роста продаж кредитных продуктов стало качественное продуктовое предложение нашего бизнеса и эффективная модель продаж. Снижение ставок по кредитам также стимулировало спрос населения. К концу 2018 г. мы планируем нарастить общий объем продаж кредитных продуктов до 1,3 трлн рублей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году».
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