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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%
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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9% 

АиФ Адыгея 55 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Банк ВТБ запустил акцию, в рамках которой ставка по продукту «Кредит наличными» снижена на 2 пп. Предложение действует до 24 июня 2018 года.
Оформить кредит наличными на сумму до 5 млн рублей на срок до пяти лет теперь можно под 11,9% годовых. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае оформления заявки на сайте банка.
По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.
Одним из драйверов роста продаж стало снижение ставок, в среднем, на 1 пп — прирост выдач кредитов наличными составил 20%.
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