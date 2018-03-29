Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

На геологоразведку необходимо ежегодно направлять 800 млн рублей федеральных средств. Об этом заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный на конференции «Северо-Восток. Территория развития».

"Все, что необходимо сделать в ближайшие годы, — это увеличить объемы геологоразведки", — заявил губернатор. По его подсчетам, на геологоразведку из федерального бюджета необходимо выделять около 800 миллионов рублей. По словам губернатора, динамика предыдущих лет — негативная, средств выделяется меньше — около 300 миллионов.

Ежегодная конференции «Северо-Восток: территория развития» прошла в Москве 28 марта. Она была посвящена развитию горнодобывающей промышленности. Ключевыми участниками встречи стали главы Магаданской области и Чукотского АО — Владимир Печеный и Роман Копин . В этом году к мероприятию присоединились представители правительства Якутии , сообщает ТАСС

В сегодняшнем номере «Коммерсанта» опубликована статья про государственный холдинг «Росгеология». По данным издания, холдинг просит увеличить бюджетное финансирование на воспроизводство минерально-сырьевой базы на 15 млрд рублей в год. До 2020 года компания является единственным исполнителем этой программы, получая государственные контракты без конкурса, и претендует на продление этого статуса.