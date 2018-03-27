Выручка «Группы „Илим“ упала на 1,1% в 2017 год

Годовая бухгалтерская отчетность компании за 2017 год показывает также снижение прибыли от продаж до 30,5 миллиарда рублей — это на 13,7% меньше в сравнении с показателями 2016 года. Кроме того, на 27,7% зафиксировано уменьшение чистой прибыли, составившей в прошлом году 18,9 миллиарда рублей.

Пережили спад и продажи целлюлозно-бумажной продукции на внешнем и внутреннем рынках. В 2017 году прибыль от продаж на внешнем рынке достигли 68,1 миллиарда рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с 2016 годом. Аналогичный процент снижения показали продажи на внутреннем рынке, составившие 40,1 миллиарда рублей.

Предприятия группы «Группы „Илим“ производят 75% всей отечественной товарной целлюлозы. Ежегодно „Группа „Илим“ выпускает более 3,3 миллиона тонн целлюлозно-бумажной продукции.