Индекс выпуска полимерной продукции увеличился на 7%

По информации, предоставленной Федеральной службой государственной статистики , за февраль объем производства неармированных и некомбинированных пленок достиг почти 86,7 тысячи тонн — на 18,6 тысячи тонн больше, чем в январе. За январь и февраль 2018 года было выпущено более 154 тысяч тонн пленок, что на 10% превышает показатели прошлого года.

В феврале отечественные компании произвели 21,8 тысячи тонн полимерных пористых пленок, плит и листов, тогда как в январе этот показатель составил только 18,8 тысячи тонн. В целом производство этой продукции за два месяца текущего года на 25% превысило результаты 2017 года.

Февральский объем производства непористых пленок, плит и листов из полимеров достиг почти 24,9 тысячи тонн, что на 1,2 тонны опережает январские показатели. При этом общий результат за январь и февраль текущего года совпадают с итогами за аналогичный период 2017.