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Индекс выпуска полимерной продукции увеличился на 7%
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Индекс выпуска полимерной продукции увеличился на 7% 

ИнформУпак 1 час назад
По информации, предоставленной Федеральной службой государственной статистики, за февраль объем производства неармированных и некомбинированных пленок достиг почти 86,7 тысячи тонн — на 18,6 тысячи тонн больше, чем в январе. За январь и февраль 2018 года было выпущено более 154 тысяч тонн пленок, что на 10% превышает показатели прошлого года.
В феврале отечественные компании произвели 21,8 тысячи тонн полимерных пористых пленок, плит и листов, тогда как в январе этот показатель составил только 18,8 тысячи тонн. В целом производство этой продукции за два месяца текущего года на 25% превысило результаты 2017 года.
Февральский объем производства непористых пленок, плит и листов из полимеров достиг почти 24,9 тысячи тонн, что на 1,2 тонны опережает январские показатели. При этом общий результат за январь и февраль текущего года совпадают с итогами за аналогичный период 2017.
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