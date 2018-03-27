Novartis продает GSK долю в их СП безрецептурных препаратов за $13 млрд

Novartis заключила с британской GlaxoSmithKline plc (GSK) соглашение о продаже доли в 36,5% в их совместном предприятии (СП), занимающемся безрецептурными препаратами (consumer healthcare), за 13 миллиардов долларов, говорится в релизе швейцарской компании.

Novartis уточняет, что эта сделка позволит компании в дальнейшем сосредоточиться на развитии и росте их основного направления, ее завершение ожидается во втором квартале текущего года, она также должна получить необходимые подтверждения. После этого четверо из 11 директоров в совете СП, назначенные Novartis, покинут его.

СП было образовано в рамках преобразования портфеля Novartis в 2015 году путем объединения компаниями своих подразделений безрецептурных препаратов.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России