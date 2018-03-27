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Глава VEON покинул холдинг
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Гендиректор VEON покинул холдинг 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Reuters
Гендиректор холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Его обязанности временно будет исполнять глава наблюдательного совета компании Урсула Бернс, говорится в сообщении VEON.
Причины отставки руководителя компании, управлявшего ею в течение трех лет, в сообщении не объясняются.
Холдинг продолжит поиски нового CEO. После его назначения Бернс продолжит руководить наблюдательным советом группы.
«В течение этого переходного периода ее поддержат Кьелл Мортен Джонсен, который возьмет на себя роль временного главного операционного директора, помогая ей контролировать операции Veon на своих рынках», — уточняется в сообщении холдинга.
VEON Ltd — транснациональный телекоммуникационный холдинг, которому, в частности, принадлежит 100% ПАО «Вымпелком». Холдинг владеет предоставляет услуги в России под брендом «Билайн», на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9% акций.
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