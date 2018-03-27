Глава VEON покинул холдинг

Гендиректор VEON покинул холдинг

Гендиректор холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Его обязанности временно будет исполнять глава наблюдательного совета компании Урсула Бернс , говорится в сообщении VEON.

Причины отставки руководителя компании, управлявшего ею в течение трех лет, в сообщении не объясняются.