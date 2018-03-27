Сбербанк готовится к всплеску кибератак на свои системы во время ЧМ-2018

«Традиционно во время крупных политических или спортивных событий в стране и мире нами отмечается повышенное количество кибератак на ресурсы банка. В связи с приближением ЧМ-2018 мы готовимся обеспечивать усиленный мониторинг и реагирование на данные угрозы», — сказал он. Сбербанк готовится к всплеску кибератак на свои системы во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил RNS представитель кредитной организации.

В настоящий момент Сбербанк не фиксирует специфических методов мошенничества в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018: «Для защиты наших клиентов мы используем современные обучающиеся системы с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют динамично реагировать на изменяющиеся условия».

«Всех мер, необходимых для обеспечения стабильной работы во время проведения ЧМ-2018, раскрыть не можем, но мы активно готовимся к проведению данного мероприятия», — подвели итог в Сбербанке. Представитель Сбербанка подчеркнул, что банкоматы и информационно-платежные терминалы соответствуют требованиям и рекомендациям ЦБ , направленным на обеспечение высокого уровня кибербезопасности и защищенности.

В ноябре 2017 года заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите информации (ГУБиЗИ) Банка России Артем Сычев говорил RNS, что ожидает всплеска банкоматного мошенничества во время проведения ЧМ-2018.

«Скорее всего, это традиционное мошенничество — это основной вид возможной атаки. Для нас крайне важно, чтобы во всех точках, где присутствует финансовая инфраструктура — pos-терминалы, банкоматы — было уделено внимание безопасности и была обеспечена работоспособность этой инфраструктуры», — подчеркивал Сычев.