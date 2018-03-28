Экономика США начала расти быстрее прогнозов

Бюро экономического анализа министерства торговли США окончательно оценило реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года в 2,9% в годовом выражении. Это лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что показатель составит 2,7%. Прежние оценки роста ВВП США за четвертый квартал составляли 2,5-2,6%. По итогам третьего квартала ВВП США вырос на 3,2%, второго квартала — на 3,1%, а по итогам первого квартала — на 1,2%.

По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, ситуация в экономике США сейчас достаточно стабильна, однако данные за четвертый квартал — не более чем оценка прошедшего периода времени, которая не в полной мере отражает текущие реалии.

Наибольший вклад в пересмотр внесла компонента роста потребительских расходов (с 3,8% до 4%) — потребление в США растёт опережающими темпами. «Американская экономика сейчас находится в хорошей форме — безработица на пятнадцатилетнем минимуме, продажи домов на десятилетнем максимуме, инфляция под контролем, индексы деловой активности свидетельствуют о росте экономики», — комментирует старший аналитик Альпари Роман Ткачук

В свою очередь, руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин напомнил, что 2,9 и 2,7 — очень близкие показатели. «США публикуют данные по ВВП в форме квартального прироста в годовом исчислении, поэтому фактическое развитие экономики очень невелико. Не думаю, что на эти оценки повлияли какие-либо протекционистские решения администрации Дональда Трампа , поскольку впервые они были обнародованы в конце декабря прошлого года», — рассуждает он.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

После выхода статистики рост доллара на мировых рынках ускорился — пара евро-доллар опустилась к уровню 1,234. US Treasuries и американские акции не отреагировали на вышедшие данные существенным образом. С одной стороны трейдеры отыгрывают позитив по ВВП США, с другой — рост сдержан падением в цене акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

"На наш взгляд, данные по ВВП США за четвертый квартал не будут иметь долгосрочного влияния на рынок — более актуальными окажутся цифры по ВВП США за первый квартал 2018 года, которые будут опубликованы через месяц", — полагает Ткачук.

Тем не менее, тренд роста ВВП США остаётся в силе. Программа стимулирования экономики от Федрезерва принесла свои плоды. С прошлого года ФРС начала постепенный подъём ключевой ставки, но будет делать это аккуратно, дабы не помешать росту экономики, считает он.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

При этом заметное влияние на ход торгов на валютных рынках стали оказывать торговые войны между США и другими странами. На прошлой неделе Трамп подписал меморандум, предполагающий введение импортных пошлин на продукцию из Китая в связи с «нарушением прав интеллектуальной собственности». КНР в свою очередь пригрозила возможным введением импортных пошлин на ряд американских товаров. Ранее США заявили о введении пошлин на сталь и алюминий, однако не для всех стран.

Валюты государств, которые будут испытывать торговые трудности, могут оказаться под давлением, полагает в этой связи Ткачук. Если ответный шаг Китая в отношении США будет жёстким, американский доллар окажется под давлением. Впрочем, возможен сценарий, при котором Китай проглотит горькую пилюлю от США ради продолжения активного торгового сотрудничества, рассуждает он.

Однако на данном этапе торговые войны, о которых сейчас много говорят, не несут никаких конкретных последствий для экономики в целом, уверен Сусин. Если это и произойдет, то весьма нескоро, поскольку нужен определенный временной лаг. Вместе с тем, в течение года протекционизм американских властей может негативно сказаться на настроениях и инвестиционной активности.

Если протекционистские настроения продолжат усиливаться, возможен более серьезный рост инфляции, чем ожидается сейчас, причем это будет не инфляция, связанная с ростом спроса, а инфляция издержек. В целом протекционистские меры несут отрицательный посыл как для американской, так и для мировой экономики. Никакого позитивного экономического эффекта от переноса мощностей в страну за год добиться не удастся, а вот цены на внутреннем рынке США могут значительно вырасти, подытожил представитель Газпромбанка.