«Новатэк» договорился о расширении сотрудничества с китайской Cosco Shipping в Арктике

Компании договорились расширить масштаб и уровень взаимодействия, особенно в части диалога о сотрудничестве в сфере транспортировки в арктических условиях.

«Сегодня в рамках встречи в Шанхае председатель правления ПАО «Новатэк» Леоднид Михельсон и председатель совета директоров China Cosco Shipping Corporation Limited Сюй Лижун обсудили успешное сотрудничество в рамках проекта «Ямал СПГ» и договорились расширить масштаб и уровень взаимодействия, особенно в части диалога о сотрудничестве в сфере транспортировки в арктических условиях», — говорится в сообщении российской компании.

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.