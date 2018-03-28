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Оплата услуг ЖКХ пойдёт в обход управляющих компаний
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Оплата услуг ЖКХ пойдёт в обход управляющих компаний 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Жилищный кодекс РФ скоро будут внесены поправки, которые позволят собственникам квартир платить за услуги ЖКХ, минуя управляющие компании. Польза от этого будет как гражданам, так и управляющим компаниям. Соответствующий закон 28 марта поддержал на пленарном заседании Совет Федерации.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий сообщил коллегам, что Жилищный кодекс дополняется положениями, которыми определяются основания и порядок предоставления собственникам помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг непосредственно ресурсоснабжающей организацией. (РСО).
Эти поправки в законодательство были разработаны и предложены на рассмотрение нижней палаты парламента главой думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской и её первым заместителем Павлом Качаевым.
Согласно документу, органы государственной власти в области жилищных отношений должны будут установить правила технической эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, а также разработать методические рекомендации по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
Следить за этим будут органы государственного жилищного надзора.
Сейчас управляющие компании являются посредниками по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом вознаграждения за подобные услуги они не получают, а ответственность несут. Кроме того, им иногда приходится искать дополнительные средства для покрытия расходов собственников, из-за чего управляющие компании терпят убытки и даже становятся банкротами.
Теперь Правительству предстоит разработать методические рекомендации по размеру платы за содержание жилого помещения для собственников, которые вовремя не выбрали способ управления многоквартирным домом, определить размер платы за содержание жилого помещения и порядок определения предельных индексов её изменения.
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