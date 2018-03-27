«Медведовский мясокомбинат» на Кубани оценили в 475 миллионов рублей

Мясокомбинат прекратил работу в 2015 году в ходе банкротства группы компаний «Инагроком», принадлежавших семье Озеровых. Долг комбината превышает 3 миллиарда рублей. Эксперты уверены, что быстрая продажа актива маловероятна, сообщает «Ъ» Первые торги по продаже имущественного комплекса общества пройдут 7 мая на электронной площадке «Тендер Гарант». На продажу выставлена производственная площадка мясокомбината, включая цеха, склады, гаражи, инженерную инфраструктуру, земельные участки, также продается оборудование для переработки мяса и производства колбасных изделий. «ФедералПресс» напоминает, что комбинат, который банкротит волгоградская налоговая, контролирует две трети производства спецстали в России