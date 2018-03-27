«МРСК Урала» ответит за поставку электроэнергии в два города Урала

С 1 апреля 2018 года в двух городах Свердловской области сменится гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии. Функции частного АО «Роскоммунэнерго» (находился под управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго») подхватит ОАО «МРСК Урала». Такое решение приняло Минэнерго РФ накануне. При этом компания оставила после себя порядка 1 млрд рублей долга за передачу электроэнергии перед электросетевой компанией. АО «Роскоммунэнерго» лишено возможности вести энергосбытовую деятельность в статусе гарантирующего поставщика.

Решение принято в соответствии с п. 37 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и п. 202 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

«МРСК Урала» (дочерняя компания ПАО «Россети» ) присвоен статус ГП на территории Нижнего Тагила и Невьянска, где осуществляло свою деятельность АО «Роскоммунэнерго» приказом Минэнерго РФ от 23 марта 2018 года № 180 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации». Эти функции сетевая компания возьмет на себя с 1 апреля 2018 года до момента проведения конкурса Правительством РФ на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации. Победителю конкурса предстоит погасить долги компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Долги «Роскоммунэнерго» на розничном рынке электроэнергии, к которым относится задолженность за услуги по передаче электроэнергии перед «МРСК Урала» в размере 1 млрд рублей, электросетевая компания намерена взыскивать принудительно в рамках исполнительного производства. Также ОАО «МРСК Урала» подано заявление о банкротстве АО «Роскоммунэнерго».

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе «МРСК Урала», смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, также как и на надежности электроснабжения. В настоящий момент работа по подхвату функций идет в полном соответствии с внутренним графиком. Все потребители Нижнего Тагила и Невьянска, которые ранее оплачивали счета за электроэнергию в адрес АО «Роскоммунэнерго» будут оповещены. Работа выстроена.

«Мы прогнозировали такое развитие ситуации, поэтому фактически для «МРСК Урала» это не являлось новостью. В компании заблаговременно был сформирован график действий в случае необходимости подхвата функций. В настоящий момент мы уже понимаем как будут производиться выставление счетов за электроэнергию, их доставка, а также определены точки переоформления договоров потребителей. Сбытовая деятельность для нашей компании не является профильным видом бизнеса, но мы в полной мере осознаем всю степень ответственности нашей компании в части сохранения стабильной ситуации на розничном рынке электроэнергетики Нижнего Тагила и Невьянска. «МРСК Урала» находится в самом плотном взаимодействии с руководителями территорий и представителями Правительства Свердловской области », — подчеркивает заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.