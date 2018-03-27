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Foxconn покупает производителя аксессуаров Belkin
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Foxconn покупает производителя аксессуаров Belkin 

Ferra.ru 40 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Тайваньский гигант Foxconn объявил о грядущей покупке калифорнийской компании Belkin. Последняя специализируется на производстве аксессуаров для различной электроники, а также владеет такими брендами, как WeMo, Phyn и Linksys.
Беспроводная зарядка Belkin
Сумма сделки составила 866 миллионов долларов. Ее ещё должны одобрить различные инстанции, включая Комитет по зарубежным инвестициям в США.
В результате приобретения Belkin станет дочерней компанией Foxconn. При этом управлять ей продолжит Чет Пипкин (Chet Pipkin), нынешний глава и основатель Belkin.
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