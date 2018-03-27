Пик налоговых платежей пройден, рубль снова внимательно следит за нефтью, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

Рубль с открытия торгов перешел в наступление против своих конкурентов. Его укреплению способствовал повышенный спрос на рублевую ликвидность для уплаты налогов. В понедельник компании уплачивали НДПИ, НДС и акцизы.

С достигнутого минимума на отметке 56,83 руб. за «американца» пара доллар/рубль восстановилась до 57,26 руб. за пять часов. Внутридневной минимум по рублю совпал по времени с минимумом цен на нефть марки Brent. Нефть отошла от многонедельных максимумов на новостях о том, что силы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные с территории Йемена

К закрытию торгов «россиянин» опять вышел в плюс против американской валюты на фоне восстановления цен на нефть и общего ослабления доллара США. К единой европейской валюте курс рубля снизился на 0,59%, до отметки 71,15 руб. за евро.

Во вторник, 27 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,39% до $70,29. Учитывая, что в России пик налоговых платежей пройден, рубль снова усилит свою связь с ценами на нефть. При стоимости нефти марки Brent $70 за баррель пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 57 руб. за «американца» и может повторно сходить к отметке 56,80 руб. за доллар США при повышении цены на черное золото.

Если по Brent нисходящая коррекция усилится, то пара доллар/рубль восстановится до 57,80 руб. за «американца». По паре евро/рубль ожидается консолидация в районе 71,30 руб. с последующим ростом до 71,80 руб. за единицу европейской валюты.