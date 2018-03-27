Госдолг Хабаровского края уменьшился до 41,1 млрд рублей

Государственный долг Хабаровского края сократился на три миллиарда рублей. Это произошло за счет досрочного гашения кредитов перед банками, пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов региона Александра Кацубу.

Также власти смогли сэкономить более 1,3 миллиарда рублей, реструктуризировав задолженность в прошлом году.

— В результате досрочного гашения кредитов объем государственного долга на 1 января 2018 года составил 41 миллиард 108 миллионов рублей, — цитирует агентство чиновника.

По словам Кацубы, проделанная в 2017 году работа по реструктуризации долга включала в себя соглашения о снижении ставок по действующим госконтрактам, перевод краткосрочных кредитов в среднесрочные и замещение их займами из федерального бюджета.

В 2018-м, по информации краевого министерства финансов, краевой бюджет планирует получить 85,6 миллиарда рублей доходов, а потратить свыше 97,5 миллиарда.