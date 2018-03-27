Европейское двуличие: газопровод TANAP показывает абсурдность политики Брюсселя

Для Европы TANAP — это, прежде всего, политика

Отметим, что Европейский инвестиционный банк утвердил выделение кредита в размере 932 млн евро на финансирование строительства газопровода TANAP, который предусматривает транзит азербайджанского газа в Европу.

TANAP или Трансанатолийский газопровод будет поставлять природный газ из Азербайджана Евросоюз через территорию Турции

Планируемая мощность проекта составляет 16 млрд кубов при общих затратах, которые существенно превысят 10 млрд долларов, в результате чего, TANAP выйдет дороже, чем «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Реализация данной программы проходит в рамках политики Евросоюза по увеличению энергетической безопасности и снижению зависимости от продукции «Газпрома» , а сам проект является осколком от более амбициозного газопроводного проекта Nabucco.

«Естественно, для Евросоюза — это политический проект, и на это указывают сразу несколько объективных факторов — например, когда этот проект появился еще в форме Nabucco, то он сразу получил все необходимые исключения из норм Третьего энергопакета», — констатирует Юшков.

Проект TANAP демонстрирует двуличность энергетической политики Евросоюза

Европейцы здесь полностью закрыли глаза на то, что по этому газопроводу будет идти только азербайджанский газ и заявили, что это дело их совершенно не волнует, что диаметрально отличается от политики Брюсселя в отношении проектов «Газпрома».

«На практике TANAP представляет собой точно такой же газопровод, как «Северный поток», «Северный поток-2» или сорванный проект «Южного потока». Одна страна здесь полностью загружает трубу своим газом, но только в отношении России были применены все возможные ограничения, а в отношении TANAP они Евросоюзом в принципе отменены», — заключает Юшков.

По словам Игоря Валерьевича, это объясняется тем фактом, что азербайджанский газ пока не присутствует в Евросоюзе и европейские власти благоволят данному поставщику, как возможной альтернативе продукции «Газпрома» на своем рынке.

«Кроме того, мы прекрасно видим, что этот проект является чрезвычайно дорогим и коммерческие компании вкладываются в него с большой неохотой, из-за чего и возникло это прямое финансирование со стороны Европейского Банка. Все это еще раз говорит о том, что данный проект носит исключительно политический характер», — резюмирует Юшков.

TANAP не станет альтернативой российскому газу на рынке Евросоюза

Другой вопрос, что все эти усилия Евросоюза не сделают TANAP реальной альтернативой российскому газу на европейском рынке, хотя бы из-за того, что у Азербайджана существуют большие проблемы с добычей.

В частности, это уже привело к тому, что Баку периодически закупает газ в России для того, чтобы покрыть существующие у него на текущий момент обязательства, поэтому если к ним добавятся еще 16 млрд кубов, то это может привести к тому, что у данной страны просто не хватит газа, и в Европу по этому пути пойдет перекупленная у «Газпрома» продукция.

«Конечно, проект слишком дорогой, но экономическая составляющая в нем все же есть — эти 16 млрд кубов не помешали бы европейскому рынку, но они в полном объеме просто не дойдут до Евросоюза. 8 млрд кубов останется в Турции, а затем 1 млрд идет в Болгарию , 1 млрд в Грецию и в 6 млрд в Италию , что очень мало», — констатирует Юшков.

В результате, получается, что, во-первых, эти объемы не конкурируют с «Газпромом», во-вторых, этот газопровод будет безвозмездно работать на развитие турецкой экономики, а, в-третьих, чтобы полностью заместить эти объемы — по крайней мере, в первые десять лет, Азербайджану придется периодически совершать закупки в России.

Объемы TANAP не являются обеспеченными

Все это подозрительно напоминает украинскую практику «реверса» газа, и это отлично показывает, что вся эта энергетическая борьба с Россией не только экономически нецелесообразна, но и несет прямой материальный вред ее участникам.

«У Азербайджана на сегодня существуют серьезные проблемы с добычей газа — сегодняшние показатели противоречат тем планам, которые существуют у азербайджанского правительства. Там идут провалы по ряду месторождений, а Шах-Дениз не может их полностью покрыть, поэтому заложенные в TANAP объемы банально не являются подтвержденными», — заключает Юшков.

Азербайджанцы не теряют надежды на экспорт своего газа, но важным маркером здесь является то обстоятельство, что Баку заключил с «Газпромом» контракт на закупку до 8 млрд кубов газа в год. В прошлом год азербайджанцы закупили у «Газпрома» 6 млрд кубов газа, поэтому не совсем ясно, чей товар в итоге пойдет в Евросоюз.

Конечно, здесь можно вспомнить, что TANAP в теории рассчитывает не только на Азербайджан, и что вообще общие объемы поставки газа на завершающих этапах путем строительства компрессорных станций планируется довести до 60 млрд кубов, но все это только прожекты.

Взять этот газ, если не брать в расчет Россию, просто неоткуда — по крайней мере, задействованная еще в Nabucco Туркмения здесь отпадает по причине нерешенности международно-правового статуса Каспия.

«Поэтому формально TANAP — это диверсификация поставок газа для европейцев, которую они очень хотели, но де-факто это политический проект, чей реальный экономический эффект практически нулевой», — резюмирует Юшков.

Все это только подтверждает то обстоятельство, что популизм в экономике ни к чему хорошему не приводит.