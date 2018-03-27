Илон Маск начнет торговать кубиками Лего

«Скоро появятся новые товары от Boring Company. Это кирпичики как в Лего в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания. Они очень хрупкие, но полые внутри, как крыло самолета, но не на такие тяжелые и подходящие для сейсмических нагрузок Калифорнии», — написал Маск. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company начнет производить кубики Лего. Они будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей, написал он в Twitter.

Первый комплект кирпичей будет посвящен Древнему Египту . Их них, по словам Маска, можно собирать пирамиды, сфинксов, храмы и другие постройки.

В январе 2018 года компания выпустила огнеметы по цене 500 долларов. Все 20 тысяч штук он продал менее чем за неделю. За четыре дня компания Маска заработала на «оружии против зомби» 10 миллионов долларов. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов. В комплект к огнемету The Boring Company первоначально предлагала огнетушители по 30 долларов.