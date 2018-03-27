Компания КНР до конца года возобновит работу на месторождении марганцевых руд в ЕАО

ХАБАРОВСК , 27 мар /ПРАЙМ/. Правительство Еврейской автономной области во главе с губернатором Александром Левинталем и китайская компания «Хэмэн-Дальний Восток» провели переговоры о возобновлении строительства рудника «Поперечный» на Южно-Хинганском месторождении марганцевых руд в Октябрьском районе региона, сообщает управление по внутренней политике ЕАО.

Отмечается, что компания «Хэмэн-Дальний Восток» более года не осуществляла экономическую деятельность в регионе. На переговорах глава региона потребовал до конца марта представить в правительство области график, предусматривающий завершение проекта по отбору технологических проб и первой очереди строительства рудника «Поперечный» с указанием сроков и объемов ресурсов.

"Стороны достигли договоренности о том, что до конца 2018 года компания построит поверхностный комплекс объекта, включающий общежития для персонала, а также продолжит добычу руды на штольнях. Кроме того, нужно подготовить техническое обоснование на строительство обогатительной фабрики", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при выполнении всего перечня работ компания сможет продолжить освоение Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд и ввести в эксплуатацию первую очередь строительства рудника. В случае выполнения оговоренных условий со стороны региональных властей при сопровождении проекта инвесторам будет оказано всяческое содействие. Это касается вопросов привлечения иностранной рабочей силы, взаимодействия с федеральными органами власти, сокращения сроков прохождения разрешительных процедур.

Руководство компании пообещало главе региона, что в скором времени на работу будут приняты около 30 российских работников. Уже оформлена квота на иностранную рабочую силу в пределах 100 человек.

"На сегодняшний день нет причин, которые бы препятствовали возобновлению работ на объекте. Теперь все зависит от инвестора, насколько быстро и оперативно он будет исполнять мероприятия, которые введет в план-график производственных работ", — приводятся в сообщении слова Левинталя.

По данным правительства региона, инвестиционный проект по добыче и освоению Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд в районе села Столбовое Октябрьского района предусматривает добычу руды в объеме 150 тысяч тонн с последующим увеличением до 300 тысяч тонн. Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда рублей. Комплекс проектной документации на строительство рудника «Поперечный» получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

На месторождении для проведения горных работ построена автомобильная дорога длиной 14,2 километра, имеется техника и оборудование для добычи руды, начато строительство общежитий. Пройдено 1432 погонных метра горных выработок.

Затем работы прекратились, что повлекло нарушение сроков лицензионного соглашения. По информации руководства компании, с начала реализации объекта в него вложен один миллиард рублей.