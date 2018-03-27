Товарный знак «Открытие» остался у бывших владельцев группы

Действительно, вопрос использования бренда банка не урегулирован, подтвердил представитель «ФК Открытие». «Надеемся, что в ходе переговоров будет найдено приемлемое решение», — сказал он.

Сколько стоит «Открытие»

Стоимость товарного знака «с учетом узнаваемости бренда, вложений в рекламу и инфраструктуру, технологичного имиджа, охвата бренда, его международного статуса», по оценке холдинга, может составлять не менее $1 млрд

Договоры на использование «ФК Открытие» товарных знаков были заключены в 2014 г., когда банк входил в «Открытие холдинг», добавил представитель холдинга. Однако с осени 2017 г. банк холдингу не принадлежит: ЦБ забрал его на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора.

В декабре прошлого года банк заплатил примерно 200 млн руб. за три года пользования товарным знаком, говорит представитель холдинга. «Это относится только к банку, на его дочерние компании права пользования не распространяются», — уточнил он. По его словам, стоимость пользования знаком холдинг считает заниженной, но продолжает исполнять обязательства из-за приоритета договорного права.

Для оценки стоимости товарного знака существует достаточно сложная методология, говорит гендиректор агентства BBDO Branding Ольга Коновалова : без таких подсчетов любые суммы звучат несколько легковесно. «Могу предположить, что, анонсируя стоимость товарного знака „Открытие“, его владельцы частично отталкиваются от затрат на его продвижение. В последние годы в бренд инвестировано немало, и это было заметно и экспертам рынка, и рядовым потребителям», — замечает она.

В прошлом году «ФК Открытие» попал в топ-50 самых дорогих российских брендов по версии Brand Finance: он занял 43-е место, стоимость бренда оценивалась в 13,4 млрд руб. Исследование было опубликовано в апреле 2017 г., т. е. до санации «ФК Открытие».

Как правило, в случае рыночной продажи актива все права на товарные знаки переходят новому владельцу и таких промахов не допускается, отмечает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев . Банк и холдинг могут попробовать договориться о продаже товарного знака, говорит Андреев: стоимость товарного знака «Открытие» складывается, в том числе, и из тех сложностей, которые создает холдинг, уступая или не уступая товарный знак банку.

«Право пользования товарными знаками традиционно предоставляется на условиях платности и определяется на основании их стоимости, которая зависит от перспективы получения доходов, — говорит гендиректор «Евроэксперта» Екатерина Синогейкина. — Учитывая, что банк продолжает использовать товарный знак и наименование «Открытие», у них есть определенная ценность. В то же время очевидно, что стоимость этих активов существенно снизилась после вхождения временной администрации». Холдинг, согласно общим нормам права, может потребовать от банка прекратить пользоваться его товарным знаком и взыскать компенсацию — от 10 000 руб. до 5 млн руб., указывает партнер адвокатского бюро « Андрей Городисский и партнеры» Елена Городисская.

Споры начались

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск «Открытие ТЗ» (принадлежит холдингу) к «Открытие факторингу» (принадлежит банку) на 1,2 млн руб. «Открытие факторинг» не оплатила пользование товарным знаком в III и IV кварталах 2017 г., хотя до этого исправно проводила все платежи, объяснил суть претензий представитель холдинга. Представитель «ФК „Открытие“ в свою очередь утверждает, что речь идет, по сути, о технической задержке с оплатой, эта проблема будет решена.

Отсутствие прав на товарный знак может помешать и пенсионным фондам группы „Открытие“. Вместе с „ФК Открытие“ ЦБ забрал в фонд консолидации три НПФ, а в январе „Лукойл-гарант“ сообщил о намерении присоединить два других — РГС и НПФ электроэнергетики

После объединения они могут начать работать под брендом „Открытие“, рассказал »Ведомостям» гендиректор НПФ «Лукойл-гаранта» Денис Рудоманенко , который возглавит объединенный фонд: «Бренд „Лукойл-гаранта“ мы сохраним для корпоративных программ наших крупнейших корпоративных клиентов, но это не помешает нам называться „Открытием“ и так же позиционировать себя в рознице».

Согласовывать возможное переименование фондов придется с «Открытие холдингом», предупреждает его представитель: «Пока к нам по этому вопросу из банка не обращались».

Представитель банка не прокомментировал возможную смену названия объединенного фонда, заявив только, что с момента присоединения объединенный НПФ будет носить название «Лукойл-гарант».

Как «Открытие» объединяет пенсионные фонды

В начале марта «Лукойл-гарант» получил письмо Федеральной антимонопольной службы , что ее согласие на объединение не требуется, рассказал Рудоманенко. По его словам, фонд уже направил в ЦБ уведомление о начале процедуры реорганизации. Совокупные активы трех фондов на 30 сентября 2017 г. составляли 582 млрд руб., пенсионные накопления — 522 млрд, следует из статистики регулятора.

Руководить новым фондом будет объединенная команда менеджеров, говорит Рудоманенко: «С 2016 г. „Лукойл-гарант“ и НПФ электроэнергетики выстраивали объединенную операционную модель — дублирующих функций у нас не осталось. Поэтому реорганизация в большей степени коснется НПФ РГС ».

ЦБ сообщал, что выделит пенсионным фондам «Открытия» 42,9 млрд руб. Сейчас НПФ докапитализированы на эту сумму, но им может потребоваться дополнительная помощь, уточняет Рудоманенко: «Мы расчистили портфели фондов, в них остается порядка 5% (или 20 млрд руб.) неработающих активов, которые не приносят никакого дохода». Именно от этих активов во многом зависит, потребуется ли дополнительная финансовая помощь, говорит он: «Наш акционер же гарантировал, что в случае необходимости фонды получат средства для корректировки финансовых результатов».

Докапитализация позволила фондам избежать потерь. По итогам 2017 г. НПФ показали нулевую доходность по клиентским счетам, говорит Рудоманенко.

Фонды изменили инвестиционную политику, избрав более консервативный подход, утверждает он, по итогам года объединенный фонд намерен получить доходность 6,5–7% и привлечь пенсионные накопления 1 млн человек. «Мы будем стремиться к лидерству на рынке. Это вопрос не этого года, поскольку по результатам переходной кампании 2017 г. фонды зафиксировали нетто-отток более чем 200 000 счетов», — говорит Рудоманенко.