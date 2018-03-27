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Роботы против котиков: «Черная Пантера» уступила лидерство «Тихоокеанскому рубежу 2» в американском прокате
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Роботы против котиков: «Черная Пантера» уступила лидерство «Тихоокеанскому рубежу 2» в американском прокате 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Самый кассовый фильм Marvel — «Черная Пантера» Райана Куглера, собрал в прокате 630 млн долларов. Пять недель подряд блокбастер удерживал лидерство в американском бокс-офисе. Но на прошлой неделе супергеройский фильм уступил первую позицию сиквелу «Тихоокеанского рубежа».
За минувшие выходные «Тихоокеанский рубеж 2» Стивена ДеНайта собрал 28 млн долларов, «Черная Пантера» –16, 7 млн На третьей позиции оказался фильм о рождении группы MercyMe «Можно только представить» (13,8 млн). Четвертое место занял мультфильм «Шерлок Гномс» (10, 6 млн), замкнула пятерку новая Лара Крофт — 10, 4 млн  В первой десятке американского бокс-офиса также оказались «Излом времени», «С любовью, Саймон», «Павел — апостол Христа», «Ночные игры», «Полночное солнце». А пока вы можете оценить «Тихоокеанский рубеж 2» лично, как это сделал рецензент киноафиши и еще раз посмотреть его захватывающий трейлер.
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