На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа построены производственные мощности для добычи 10 млрд кубометров в год

Пекин, 26 марта / Синьхуа / — В китайской нефтехимической корпорации «Синопек» корр. Синьхуа сегодня выяснили, что на первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа Фулин в срок были построены производственные мощности для добычи 10 млрд кубометров голубого топлива в год. Эти объемы равносильны строительству на крупном нефтяном месторождении с запасами в 10 млн тонн.

Это означает, что китайская сланцевая газодобыча ускоренными темпами вступила в фазу крупномасштабного и коммерческого развития, а также имеет важное значение для продвижения трансформации структуры энергетики, ослабления давления со стороны поставок на газовом рынке в регионах Центрального и Восточного Китая, наращивания темпов энергосбережения, сокращения выбросов и предотвращения атмосферных загрязнений.

В данный момент общие объемы добытого и реализованного сланцевого газа с месторождения Фулин уже превысили 16 млрд кубометров, за 2017 год объем добычи достиг 6,004 млрд кубометров, наибольший объем дневных продаж сланцевого газа достиг 16,7 млн кубометров, этого достаточно для удовлетворения дневной потребности в бытовом газе для 33,4 млн семей. —0—