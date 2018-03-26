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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 65,55 доллара за баррель
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Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 65,55 доллара за баррель 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Нью-Йорк, 26 марта /Синьхуа/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной
бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть
с поставкой в мае, которая упала на 0,33 доллара и составила 65,55  доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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