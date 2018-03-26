Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 65,55 доллара за баррель

Нью-Йорк , 26 марта / Синьхуа / — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже зафиксировано снижение фьючерсной цены на легкую сырую нефть с поставкой в мае, которая упала на 0,33 доллара и составила 65,55 доллара за баррель при завершении торговой сессии. —0—