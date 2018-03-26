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РНПК: в 2017-м сохранилась сокращение объемов рынка входящего перестрахования
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РНПК: в 2017-м сохранилась сокращение объемов рынка входящего перестрахования 

Банки.ру 1 час назад
В 2017 году тенденция сокращения объемов рынка входящего перестрахования сохранилась, однако падение рынка по итогам года составило всего 2,6%. Об этом говорится в аналитическом отчете «Российской Национальной Перестраховочной Компании».
«Изменилась структура премий. Внутрироссийский рынок входящего перестрахования вырос на 13,6%. Падение объема премий российских компаний по рискам с международного рынка составило 21% от значения 2016 года. Доля международного бизнеса в структуре сборов заметно ниже чем в 2016 году — 38% от общего объема премий вместо 47%», — говорится в сообщении.
Падение рынка исходящего перестрахования составило 17%. Продолжается падение премий, передаваемых на международные рынки, которое по итогам года составило 22%. Внутрироссийский рынок, напротив, вырос на 12%. В целом доля международных размещений в общем объеме исходящей премии упала с 85% в 2016 году до 80% в 2017 году. Общий объем исходящей премии составил 110 млрд рублей.
«Последние годы были очень неудачными для перестраховщиков. Необычно высокое значение доли перестраховщиков в выплатах в первом полугодии 2016 года связано с выплатами по событию на Ачинском НПЗ. Но в 2017 году этот показатель был превышен после финального урегулирования убытка на Березовской ГРЭС, который составил около 26 миллиардов рублей из которых около 20 миллиардов выплачены в 2017 году», — отмечается в документе.
«Несмотря на то, что последние годы оказались весьма неудачными для перестраховщиков в связи с рядом крупных выплат, рынок перестрахования в целом остается привлекательным, так как показывает существенный положительный баланс между премиями и выплатами», — подчеркнули в компании.
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