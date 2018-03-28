Сбербанк стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в феврале

Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций за февраль показал рост на сумму порядка 74,3 млрд рублей (+0,8%), составив на 1 марта 2018 года около 9,3 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру

По итогам второго месяца 2018 года прирост собственного капитала показала 291 кредитная организация, или около 52,9% от представленных в рэнкинге.

По итогам февраля сокращение собственных средств продемонстрировали 259 кредитных организаций, или 47,1% от представленных в рэнкинге.