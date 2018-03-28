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Сбербанк стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в феврале
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Сбербанк стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в феврале 

Банки.ру 51 минуту назад
Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций за февраль показал рост на сумму порядка 74,3 млрд рублей (+0,8%), составив на 1 марта 2018 года около 9,3 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.
По итогам второго месяца 2018 года прирост собственного капитала показала 291 кредитная организация, или около 52,9% от представленных в рэнкинге.
Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов значительный прирост собственных средств в абсолютном значении за февраль показали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк (+70,5 млрд рублей, или +1,9%), Альфа-Банк (+27,7 млрд, или +8,4%), ВТБ (+6 млрд, или 0,4%), «ФК Открытие» (+3 млрд, или +1,5%) и Тинькофф Банк (+2,2 млрд, или +3,7%).
По итогам февраля сокращение собственных средств продемонстрировали 259 кредитных организаций, или 47,1% от представленных в рэнкинге.
«Лидерами» по снижению капитала по итогам февраля среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов в абсолютном выражении стали: находящиеся на санации Бинбанк (-16,9 млрд рублей, или -45,9%), НБ «Траст» (-6,2 млрд, или -3,2%) и Рост Банк (-5,1 млрд, или -1,2%), а также Газпромбанк (-2,3 млрд, или -0,3%) и Тимер Банк (-2,1 млрд, или -42,7%).
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