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Гендиректор «Триколор ТВ» покидает свой пост
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Гендиректор «Триколор ТВ» Алексей Холодов покидает свой пост 

ТАСС 1 час назад
Фото: Логотип Триколор ТВ
Генеральный директор крупнейшего российского оператора платного телевидения "Триколор ТВ" Алексей Холодов покидает свой пост. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.
"Алексей Геннадьевич будет исполнять свои обязанности до 30 марта", — сказал собеседник ТАСС.
За время работы Холодова оператор увеличил выручку почти в 2 раза — с 10,4 млрд руб. в 2014 году до 19,1 млрд руб. в 2017 году.
Холодов был утвержден гендиректором по решению Совета директоров ЗАО "Национальная спутниковая компания" в 2014 году.
Алексей Холодов окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Возглавлял финансовую деятельность ОАО "Центральная Телекоммуникационная Компания", ЗАО "Цифроград", был первым заместителем генерального директора ОАО "Российская телекоммуникационная сеть", работал генеральным директором ЗАО "Скай Линк". В 2014 году был назначен заместителем генерального директора ЗАО "Национальная спутниковая компания".
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