«Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании «Евросети» и «Связного»

Rambler News Service: последние новости

В «Мегафоне» заявили, что документы по покупке «Связного» поданы в ФАС заранее

Чистая прибыль ФСК по МСФО выросла в 2017 году на 6,3% — до 72,7 млрд рублей

«Лукойл» запустит вторую очередь Кандымского ГПК в Узбекистане в 2018 году