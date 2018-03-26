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«Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании «Евросети» и «Связного»
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«Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании «Евросети» и «Связного»
Rambler News Service
48 минут назад
Комментарии
«’
’Мегафон’
’ и группа SLV
Олега Малиса
обсуждают сделку по объединению бизнесов ''Связного’’ и ‘
’Евросети’
’, в результате которой ‘’Мегафон’’ может стать миноритарным акционером объединенной компании», — сообщили в пресс-службе оператора.
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