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«Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании «Евросети» и «Связного»
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«Мегафон» может стать миноритарным акционером объединенной компании «Евросети» и «Связного» 

Rambler News Service 48 минут назад
«’’Мегафон’’ и группа SLV Олега Малиса обсуждают сделку по объединению бизнесов ''Связного’’ и ‘’Евросети’’, в результате которой ‘’Мегафон’’ может стать миноритарным акционером объединенной компании», — сообщили в пресс-службе оператора.
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