Бюджет пополняют налогами

Елена Зяббарова. С начала года объем доходов в городской бюджет составил 224,4 миллиарда рублей. 26 марта такие данные по состоянию на 1 марта 2018 года озвучила министр столичного правительства , руководитель Департамента финансов Москвы

Значительную часть дохода в городской бюджет составили налоговые поступления.

За два первых месяца 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибавка составила 15,4 процента. Львиную долю в городскую казну принесли два налога — на доходы физических лиц (НДФЛ) и на прибыль организаций.

Так, размер поступлений от НДФЛ составил 105,6 миллиарда рублей. Это на 17,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

— Рост поступлений НДФЛ отмечается во всех отраслях экономики города. Вместе с тем динамика поступлений этого налога в начале года не показательна, — рассказала Елена Зяббарова. — В начале года на показатели роста НДФЛ оказывают сильное влияние так называемые разовые платежи — налоги, поступающие с выплат дивидендов и годовых премий.

Доходы от налога на прибыль организаций составили 80,6 миллиарда рублей. Поступления выросли, по сравнению с прошлым годом, на 11,9 процента, или 8,6 миллиарда рублей.

Значительную динамику показал налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — прибавка за два месяца достигла 6,7 миллиарда рублей. Объем поступлений акцизов составил 3,2 миллиарда рублей.

Что касается расходной части бюджета, то, по словам Елены Зяббаровой, основная доля средств направлена на финансирование государственных программ, достигнув 200 миллиардов рублей.