Почти 1,5 млн руб. штрафов выписал 19-25 марта Главгосстройнадзор Подмосковья участникам строительства

Участники строительства в Подмосковье оштрафованы на сумму почти 1,5 млн руб. с 19 по 25 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«Главгосстройнадзором с 19 по 25 марта рассмотрено 17 дел об административных правонарушениях, по 14 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 1 млн 472 тыс. руб. Из них: за нарушение требований нормативных документов в строительстве девять постановлений на 920 тыс. руб., два постановления на 530 тыс. руб. вынесено за строительство без разрешения, три постановления на 22 тыс. руб. вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод», — сказал Р. Тагиев.

Кроме того, в отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, двум компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

«Устранение всех нарушений находится на контроле инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области», — подчеркнул Р. Тагиев.

В пресс-службе отметили, что с начала 2018 г. в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму 38 млн руб. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет Подмосковья с начала 2018 г., составила 18 млн руб.