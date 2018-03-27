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Минфин до конца года может разместить евробонды на $3 млрд
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Минфин до конца года может разместить евробонды на $3 млрд 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский заявил, что министерство до конца 2018 года может разместить евробонды на $3 млрд Об этом сообщает РИА «Новости».
"Минфин имеет правовую возможность осуществить в 2018 году выпуск новых облигаций на общую сумму $7 млрд по номинальной стоимости, из них 4 — в рамках обмена, а 3 — в рамках привлечения средств в бюджет. В бюджет уже поступило $800 млн Значит, осталось $2,2 млрд", — сказал Вышковский.
Он также добавил, что Минфин не выбрал лимиты по обмену и лимиты по кэшевому размещению.
Вышковский отметил, что ведомство больше не будет предлагать евробонды с погашением в 2047 году.
Ранее сообщалось, что Минфин разместил новые евробонды на $1,5 млрд
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