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«Роснефть» открыла представительство в Катаре
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«Роснефть» открыла представительство в Катаре 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
"Роснефть" открывает в Катаре центр исследований и разработок, результаты работы которого могут быть использованы на судостроительном комплексе "Звезда", сообщили журналистам в пресс-службе "Роснефти".
"Роснефть" открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре, который станет полномасштабным представительством компании, выполняющим наряду с научно-технической деятельностью функции по продвижению различных бизнес-направлений НК в регионе. Соглашение об открытии центра было подписано в рамках визита главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в Доху. Международный центр исследований и разработок будет работать в Катарском парке науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), находящимся под патронажем Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation)", — говорится в сообщении.
Научный центр "Роснефти" будет разрабатывать новые решения производства конструкционных пластмасс, переработки газа, а также создания новых катализаторов, полимеров, масел и других технологий, отмечается в сообщении.
"Также будет осуществляться сотрудничество в области судостроения, в том числе предусматривающее возможность совместной проектной работы при строительстве судов и создании оборудования на судоверфи "Звезда", — подчеркивается в материале.
"Одним из направлений взаимодействия "Роснефти" с Катарским фондом образования, науки и социального развития станет совместное финансирование приоритетных российских и международных научно-исследовательских разработок, в том числе за счет возможности венчурного финансирования", — подчеркивается в сообщении.
Катарский фонд образования, науки и общественного развития (Qatar Foundation) — некоммерческая организация, основанная в 1995 году бывшим эмиром Катара шейхом Хамадом Бен Халифой Аль Тани и шейхой Моза бинт Насер.

Встреча с шейхом

Кроме того, Сечин в ходе рабочего визита в Доху был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также провел ряд деловых встреч, в том числе с министром финансов Катара Аль-Имади Али Шарифом, министром энергетики и промышленности Мохаммедом Салех Аль-Садой и руководством Qatar Petroleum.
"Главными темами двусторонних переговоров стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных проектов "Роснефть" с катарскими партнерами", — говорится в сообщении компании.
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