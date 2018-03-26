Новак затруднился сказать, когда ОПЕК+ достигнет целей своего соглашения

"Формула заключается в следующем — достижение конечных целей, после этого будет плавный выход. Когда мы достигнем этой цели — пока трудно сказать, нужно смотреть, мониторить, прогнозировать", — сказал Новак журналистам.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР . Однако с течением времени их среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.

В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти.