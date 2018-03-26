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Новак затруднился сказать, когда ОПЕК+ достигнет целей своего соглашения
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Новак затруднился сказать, когда ОПЕК+ достигнет целей своего соглашения 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Глава Минэнерго РФ Александр Новак затруднился сказать, когда ОПЕК+ достигнет целей своего соглашения о сокращении добычи нефти.
"Формула заключается в следующем — достижение конечных целей, после этого будет плавный выход. Когда мы достигнем этой цели — пока трудно сказать, нужно смотреть, мониторить, прогнозировать", — сказал Новак журналистам.
Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР. Однако с течением времени их среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.
В середине февраля министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ в апреле обсудит более точную цель по уровню мировых запасов нефти.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) с целью стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.
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