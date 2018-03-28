Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, финансов и сырья.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции EDP Renovaveis (LS:EDPR), которые подорожали на 0,2250 п. (2,93%), закрывшись на отметке в 7,9050. Котировки Pharol SGPS SA (LS:PHRA) выросли на 0,0060 п. (2,63%), завершив торги на уровне 0,2340. Бумаги EDP (LS:EDP) выросли в цене на 0,0760 п. (2,54%), закрывшись на отметке 3,0710.

Лидерами падения стали акции Mota Engil (LS:MOTA), цена которых упала на 0,2100 п. (6,03%), завершив сессию на отметке 3,2700. Акции Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) поднялись на 0,0075 п. (2,72%), закрывшись на уровне 0,2687, а Semapa (LS:SEM) снизились в цене на 0,4800 п. (2,56%) и завершили торги на отметке 18,2400.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций EDP Renovaveis (LS:EDPR) выросли до максимума, повысившись на 2,93%, 0,2250 п., и завершили торги на отметке 7,9050.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне потерял 1,47%, или 1,02, достигнув отметки $68,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,75%, или 1,14, до $64,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,14%, или 15,30, до отметки $1.326,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,48% до 1,2343, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8749.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,57% до 89,47.