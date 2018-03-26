Минсельхоз: Аграрии РФ к 26 марта увеличили закупки минудобрений на 33%

Российские аграрии с начала года к 26 марта увеличили закупки минеральных удобрений на 33% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2017 года — до 1,119 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ

"По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 26 марта 2018 года сельхозтоваропроизводители приобрели 1,119 миллиона тонн в действующем веществе минеральных удобрений. Это на 276,9 тысячи тонн, или на 33% больше, чем на соответствующую дату 2017 года", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество минеральных удобрений приобрели регионы Центрального федерального округа, которые закупили 350,6 тысячи тонн удобрений, что на 37,6% больше, чем годом ранее. Регионами Южного федерального округа приобретено 277,4 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 11,6% превысило показатели 26 марта 2017 года. Регионы Северо-Западного федерального округа закупили 195,6 тысячи тонн удобрений, что в 21 раз больше, чем в прошлом году.

В результате накопленные ресурсы минеральных удобрений с учетом остатков 2017 года у отечественных аграриев составляют 1,341 миллиона тонн, что на 19,3%, или на 216,5 тысячи тонн, больше, чем годом ранее.

Средняя цена на аммиачную селитру по состоянию на 26 марта 2018 года (с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат) в сравнении с аналогичной датой 2017 года снизилась на 2% и составила 13,677 тысячи рублей за тонну, на карбамид — на 2%, до 17,996 тысячи рублей. Цена хлористого калия упала на 4%, до 14,689 тысячи рублей за тонну, азофоски — на 2%, до 19,874 тысячи рублей, аммофоса — на 2%, до 27,470 тысячи.