Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,56%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 вырос на 0,56%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Engie SA (PA:ENGIE), которые подорожали на 0,34 п. (2,61%), закрывшись на отметке в 13,55. Котировки Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) выросли на 2,07 п. (2,38%), завершив торги на уровне 88,99. Бумаги ING Groep NV (AS:INGA) выросли в цене на 0,146 п. (1,08%), закрывшись на отметке 13,714.

Лидерами падения стали акции Aperam SA (AS:APAM), цена которых упала на 1,16 п. (2,96%), завершив сессию на отметке 38,02. Акции Umicore SA (BR:UMI) поднялись на 1,20 п. (2,72%), закрывшись на уровне 42,99, а Solvay SA (BR:SOLB) снизились в цене на 1,25 п. (1,09%) и завершили торги на отметке 113,10.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (68) превысило количество закрывшихся в плюсе (38), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Aperam SA (AS:APAM) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,96%, 1,16 п., и завершили торги на отметке 38,02.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 1,21%, или 16,30, достигнув отметки $1.325,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,73%, или 1,13, до $64,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 1,47%, или 1,02, до отметки $68,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,46% до 1,2346, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8750.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,56% до 89,46.