Свыше 20 резидентов появились в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке за неделю

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Более 20 предприятий с проектами на общую сумму 5,8 млрд рублей стали резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке за прошедшую неделю. Инвесторы планируют создать почти 1 тыс. новых рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития РФ

"Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на минувшей неделе стали 23 предприятия с проектами на сумму 5,8 млрд рублей. По соглашениям, подписанным с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвесторы создадут 943 новых рабочих места", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, в ТОР «Большой камень» компания «Алькор» построит производственный комплекс по приему и переработке отходов, образующихся при возведении судостроительного комплекса «Звезда» и жилых микрорайонов для судостроителей, получая щебень, металл и строительные смеси. В ТОР «Камчатка» компания «ВИРКАМ» наладит переработку битумосодержащих кровельных отходов с последующим выпуском новых гидроизоляционных полимерных материалов. Изношенное кровельное покрытие для производства продукции перерабатывающий комплекс будет получать во время ежегодного ремонта крыш.

Как поясняется в материале, также в ТОР «Камчатка» компании «Транс Авто 41» и «Спецтехника» построят пункты хранения и обслуживания грузовых транспортных средств, а компания «Хрустальное озеро» возведет и будет эксплуатировать туристическую базу отдыха. Горнолыжный курорт и бизнес-отель для деловых мероприятий построит в ТОР «Горный воздух» компания «Солнечный город». В ТОР «Комсомольск» компания «Логистик Лес» организует деревообрабатывающее предприятие.

В сообщении отмечается, что в свободном порту Владивосток компания «Энергия и Ресурсы Камчатки» организует переработку коммунальных и промышленных отходов. Основным продуктом предприятия станет синтетическое котельное топливо, являющееся более эффективным, чем топочный мазут. Компания «Золотая долина» создаст на территории свободного порта предприятие по разработке и добыче полезных ископаемых. Компания «ВладЮрЦентр» займется созданием Центра юридической помощи населению.

"За прошедшую неделю 15 положительных решений приняло АО «КРДВ» в отношении компаний, желающих стать резидентами свободного порта Владивосток. Стоимость одобренных проектов превышает 2,6 млрд рублей, количество новых рабочих мест в результате запуска предприятий составит около 670. Соглашения с бизнесменами планируется подписать в ближайшее время", — добавляется в материале.