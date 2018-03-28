Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, здравоохранения и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 вырос на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Terna (MI:TRN), которые подорожали на 0,215 п. (4,77%), закрывшись на отметке в 4,727. Котировки Snam Rete Gas (MI:SRG) выросли на 0,167 п. (4,66%), завершив торги на уровне 3,750. Бумаги Enel (MI:ENEI) выросли в цене на 0,178 п. (3,71%), закрывшись на отметке 4,975.

Лидерами падения стали акции Stmicroelectronics (MI:STM), цена которых упала на 1,015 п. (5,32%), завершив сессию на отметке 18,060. Акции Buzzi Unicem (MI:BZU) поднялись на 0,48 п. (2,45%), закрывшись на уровне 19,08, а Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) снизились в цене на 0,338 п. (2,01%) и завершили торги на отметке 16,450.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (212) превысило количество закрывшихся в плюсе (133), а котировки 29 акций практически не изменились.

Котировки акций Buzzi Unicem (MI:BZU) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,45%, 0,48 п., и завершили торги на отметке 19,08.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,75%, или 1,14, достигнув отметки $64,11 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,50%, или 1,04, до $68,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 1,16%, или 15,60, до отметки $1.326,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,46% до 1,2346, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8749.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,55% до 89,45.