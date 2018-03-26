«Кортес»: Оптовые цены на бензин в РФ с 19 по 23 марта в основном выросли

Оптовые цены на бензин в России в основном выросли по итогам рабочей недели с 19 по 23 марта, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин «Премиум-95», который подорожал на 854 рубля — до 44,356 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин «Нормаль-80» — 39 тысяч рублей за тонну (снижение на 280 рублей), на «Регуляр-92» — 42,566 тысячи рублей за тонну (рост на 651 рубль), на летнее дизтопливо — 43,042 тысячи рублей за тонну (рост на 753 рубля).

На мелкооптовом рынке цена на «Нормаль-80» выросла на 71 рубль — до 44,849 тысячи рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 412 рублей, до 46,030 тысячи рублей за тонну, на «Премиум-95» — на 603 рубля, до 47,446 тысяч рублей за тонну. В рознице стоимость «Нормаля-80» повысилась на 2 копейки и составила 36,08 рубля за литр. На «Регуляр-92» и «Премиум-95» цены не изменились и составили 38,25 и 41,06 рубля за литр соответственно.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 459 рублей — до 45,845 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 33 рубля — до 42,995 тысячи рублей за тонну, а розничная цена понизилась на 1 копейку и составила 40,97 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина понизилась на 163 рубля — до 39,88 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 149 рублей — до 39,829 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах упала на 1,111 тысячи рублей — до 52,902 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 448 рублей и составила 12,392 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 97 рублей — до 12,143 тысячи рублей за тонну.